Всероссийская хоровая акция пройдет в Серпухове 4 ноября

С 2 по 8 ноября в парках Серпухова пройдет 19 системных мероприятий. 4 ноября парки города приглашают жителей и гостей на общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство».

В парке имени Олега Степанова, парке Питомник и Принарском парке пройдут программы системного расписания: скандинавская ходьба, творческие мастерские, танцевальные разминки, тренировки по игре в петанк, тренировки с гирями от клуба «Фортис-Серпухов» и другие мероприятия.

4 ноября в парке имени Олега Степанова с 12:00 до 15:00 состоятся Всероссийская хоровая акция любимых песен народов России в электронном формате «Матушка-земля», игра-приключение в формате QR-код «Родина», раздача ленточек-триколор «С любовью к Родине» и акция «Шествие дружбы».

В Принарском парке и парке Питомник с 13:00 до 16:00 запланированы фотовыставки пейзажей Кавказа «Любимые сердцу места» и «Калейдоскоп народов Россия», интерактивная выставка костюмов «Нить традиций», творческий мастер-класс «Народные ремесла», богатырские испытания «Народные забавы», игра-приключение в формате QR-кода «Родина». Также пройдут раздача ленточек-триколор, концертная программа «Голоса России», акции «Хоровод» и «Шествие дружбы». В 15:30 гостей ждет горячая каша.

Ознакомиться с полной афишей можно на официальных ресурсах МАУК «Парки Серпухова». Возрастная категория: 0+. Вход свободный.