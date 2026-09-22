Воробьев поручил восстановить поврежденные беспилотниками дома Подмосковья

В Московской области регулярно проводят капитальный ремонт многоквартирных домов и лифтового оборудования. О необходимости восстанавливать поврежденные при атаках беспилотников дома и обеспечивать стабильную работу подъемных механизмов губернатор Андрей Воробьев напомнил на совещании в формате ВКС.

Глава региона отметил, что тема капремонта особенно важна на фоне последствий атак БПЛА. Работы по предотвращению атак и устранению их последствий также ведут военные.

«Наша задача — поставить на ноги все МКД, все ИЖД, уделить людям внимание, ответить на вопросы личного транспорта. Все это требует коммуникации», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Отдельно губернатор поручил рассмотреть ситуацию с эксплуатацией лифтов в многоквартирных домах.

По его словам, стабильная работа оборудования напрямую зависит от наличия у обслуживающих организаций необходимых ресурсов, запасных частей и возможности регулярно проводить техническое обслуживание.