Трехдневные выборы завершились в Балашихе

Итоги голосования подведут в Подмосковье. В ближайшее время будут сформированы новые составы депутатов Государственной думы и Московской областной думы.

Кандидаты от «Единой России» были отобраны жителями в ходе предварительного голосования в конце мая. Одним из первых проголосовавших в Балашихе стал глава округа Сергей Юров. Свой голос он отдал на избирательном участке, расположенном в школе № 18. Эту школу открыли в сентябре после капитального ремонта.

«Я принял решение проголосовать именно здесь, потому что в этом году мы закончили капитальный ремонт этой школы. Эта школа очень важная, здесь занимается большое количество детей, в том числе ребята с сельских территорий», — рассказал Сергей Юров.

Жители Балашихи в течение последних трех дней активно голосовали. Пожилые и молодые, семьи с детьми — на участках можно было встретить людей всех возрастов.

«Сейчас для нас избирать — это стало такой доброй традицией, потому что все-таки не только это голословное конституционное право, которое мы используем, но еще плюс мы участвуем в жизни нашей страны», — рассказала многодетная мать Ольга Федорова.

За работой избиркомов в Подмосковье следили более 22 тысячи наблюдателей, в том числе 4 тысячи от «Единой России». Кроме того, избирательные участки с инспекцией посещали должностные лица и депутаты. Проверяли наличие всего, что предусмотрено законодательством — от ящиков для голосования до шторок на кабинках.

«Есть абсолютно все необходимое. При входе у нас расположены плакаты, где можно прочитать всю полностью информацию о людях, которые избираются. Ну и, соответственно, дальше все, вплоть до аптечки, — все на рабочих местах», — рассказала депутат окружного совета от фракции «Единая Россия» Ульяна Кондрякова.

Всего в Балашихе на время выборов было открыто 183 избирательных участка, а еще порядка 40 тысяч избирателей Балашихи выбрали формат дистанционного электронного голосования. Итоги трехдневных выборов будут озвучены в ближайшее время.