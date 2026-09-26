Церемония вручения первых паспортов прошла в Серпухове

В этот же день около 40 юношей и девушек приняли клятву юнармейца и получили знаки отличия. Вместе с главой округа их вручил полковник, заместитель начальника филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого по военно-политической работе Владимир Чагов.

Обращаясь к ребятам, Алексей Шимко отметил, что важно не просто носить символы, а понимать, что за ними стоит. Паспорт — это новые права и ответственность, а юнармейский значок — принадлежность к коллективу, где важно уметь поддержать товарища, уважать историю и отвечать за свои поступки.

Глава округа поздравил ребят и поблагодарил родителей, педагогов и наставников за то, что помогают детям становиться самостоятельнее и увереннее.