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    Уроки электробезопасности провели для школьников Подмосковья

    Фото: мособлэнерго

    Специалисты «Мособлэнерго» провели уроки электробезопасности для школьников в Электростали и Воскресенске. Об этом сообщила компания.

    В «Школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья № 1» в Электростали занятие провели для ста ребят. В Воскресенске прошли два урока «Электричество — не игрушка» в школах «Вектор» № 26 и № 20 для 112 учеников 5–6-х классов. Школьникам объяснили, почему нельзя приближаться к оборванным проводам и открытым электрошкафам, и рассказали, как действовать, если рядом оказался поврежденный провод.

    Особое внимание уделили зацеперству: чем опасно высокое напряжение в контактной сети и к каким последствиям приводит этот способ передвижения. Ребята также разобрали правила обращения с электроприборами и ситуации, в которых беспечность может привести к серьезным последствиям, а также узнали, как оказать первую помощь пострадавшему.

    В практической части учащиеся примерили диэлектрические перчатки, боты и защитные каски.

    «Для энергетиков важно не только строить и ремонтировать сети, но и с ранних лет формировать у детей привычку относиться к электричеству внимательно», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    «Мособлэнерго» проводит тематические уроки в образовательных организациях Московской области с 2014 года. Ежегодно занятия охватывают свыше 3 тыс. школьников региона.

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