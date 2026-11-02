Театр из Лобни получил награды на областном фестивале

30 октября на церемонии закрытия фестиваля «Долгопрудненская осень» были подведены итоги конкурсной программы. Театр «Куклы и Люди» из Лобни удостоен ряда наград за спектакль «Пожарный дозор».

Артист театра Игорь Фомин отмечен профессиональным жюри в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Кроме того, коллектив получил призы от «Боевого братства» и блогерского сообщества за лучший спектакль для детей, а также приз зрительских симпатий.

«Наш коллектив отмечен заслуженным признанием профессионального жюри и зрителей. Награды стали результатом работы всей творческой команды над постановкой», — отметили в театре.

Театр «Куклы и Люди» был создан в Лобне в мае 1999 года. В 2013 году он стал муниципальным автономным учреждением культуры и переехал в помещение на Лобненском бульваре, дом 9.