Журналисты приняли участие в общегородском субботнике в Серпухове

Отделение Союза журналистов Подмосковья в городском округе Серпухов 31 октября приняло участие в общегородском субботнике. Коллектив под руководством директора муниципального учреждения «Серпуховское информационное агентство» Марии Панкратевой убрал городской бор.

Журналисты собрали упавшую листву и мусор, привели в порядок пешеходные дорожки на территории бора. Работы провели в рамках общегородской уборки, которая объединила неравнодушных жителей округа.

Сотрудники отделения ежегодно участвуют в весенних субботниках, следят за чистотой сквера журналистов и участвовали в высадке деревьев. Теперь они завершили год экологическим марафоном.

Такая активная позиция помогает не только поддерживать порядок, но и служит примером для жителей, показывая, что чистота города зависит от личного участия каждого.