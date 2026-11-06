Подмосковное министерство напомнило способ экономить на электричестве

Жители Подмосковья могут уменьшить расходы на электроэнергию, установив многотарифный счетчик. Такой прибор учитывает потребление с разделением на временные интервалы, для каждого из которых предусмотрена отдельная стоимость электричества. Об этом напомнили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Наиболее распространены двухтарифные и трехтарифные модели. Первые выделяют дневной и ночной периоды, а вторые дополнительно учитывают полупиковое время. В Подмосковье, как и в большинстве других регионов, электричество ночью стоит дешевле, чем днем. Точные тарифы и продолжительность каждого периода определяют региональные органы регулирования.

Экономия при таком способе учета зависит от привычек потребителей. Он подойдет тем, кто может перенести работу бытовой техники на ночное время. Например, стиральную, сушильную или посудомоечную машину можно запускать в часы действия сниженной ставки.

Передать показания электросчетчика можно через приложение «Госуслуги Дом». Для этого необходимо открыть на главной странице раздел «Показания», выбрать услугу «Электричество», указать данные прибора и отправить их.