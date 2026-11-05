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    День народного единства отметили в парке имени Толстого в Химках

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

    Парк Толстого по традиции стал главной площадкой празднования Дня народного единства. Для жителей и гостей города подготовили музыкальные представления, исторические реконструкции, фестиваль национальных кухонь, тематические мастер-классы и многое другое.

    В праздничных мероприятиях приняли участие глава Химок Инна Федотова, представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, муниципальные депутаты, активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтеров Подмосковья».

    Центральная площадка парка встретила гостей интерактивно-музыкальным представлением «Ярмарка» и театрализованной постановкой «Минин и Пожарский» — они перенесли зрителей в ключевые моменты отечественной истории. У входа в парк развернулись историческая реконструкция «Эпоха XVII века» и фестиваль «Смутное время»: гости увидели быт и вооружение той эпохи и смогли прикоснуться к живой истории.

    На фестивале национальных кухонь жители знакомились с культурой народов России через вкусы, ароматы и истории любимых блюд. Для юных гостей подготовили отдельные тематические программы, а на протяжении всего праздника работали концертные площадки и шли мастер-классы.

    Особое место в программе заняла интерактивная акция «Стена единства». Арт-объект создавали сами жители: каждый мог оставить рисунок, пожелание, отпечаток ладони или стикер с символами разных народов.

    Праздник подарил жителям и гостям яркие эмоции и стал настоящим символом единства. Он объединил людей разных возрастов и культур — в этот день каждый почувствовал себя частью большой и дружной семьи.

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