Пироги для бойцов СВО испекли в Химках

В День народного единства активисты «Молодой Гвардии», молодежного парламента, депутаты и общественные деятели Химок присоединились к всероссийской акции «Пирог на четвертое» и испекли шарлотки для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале. Все испеченные пироги передали в медицинское учреждение, где находятся бойцы.

В акции приняли участие депутаты Надежда Смирнова и Владислав Степушин, а также официальный представитель 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола» Артур Каримов. Вместе с молодогвардейцами они приготовили яблочные шарлотки как символ тепла и поддержки.

Организаторы отметили, что акция «Пирог на четвертое» объединяет всю страну: в этот день люди собираются за одним столом с близкими, семьями, соседями и коллегами, чтобы поделиться теплом и хорошим настроением. Такие простые знаки внимания напоминают защитникам о доме и близких, которые их ждут и верят в них.

Праздничный стол с домашней выпечкой стал для бойцов не просто угощением, но и доказательством того, что о них помнят и ждут. День народного единства напоминает о силе сплоченности и неравнодушия, а забота начинается с малого — внимания и доброго слова.