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    Эксперты МОБТИ провели 701 досудебную и судебную экспертизу в Подмосковье

    Фото: БТИ Московской области

    В Московской области за 9 месяцев 2026 года провели 701 досудебную и судебную экспертизу. Об этом сообщили в Государственном бюджетном учреждении Московской области «Московское областное бюро технической инвентаризации» (ГБУ МО «МОБТИ»).

    Специалисты работают по трем ключевым направлениям. Одно из них — оспаривание кадастровой стоимости: эксперты анализируют расчеты, выявляют ошибки и формируют заключение, что позволяет собственникам снизить налоговую нагрузку в профильной комиссии или суде. Также они помогают легализовать самовольное строительство, определяя статус объекта и его соответствие градостроительным нормам, в том числе для старых построек, возведенных десятилетия назад без должного оформления.

    Третье направление — выявление скрытых дефектов в новостройках. С помощью поверенного оборудования эксперты фиксируют нарушения технологии строительства, проблемы с гидроизоляцией, промерзания и трещины, которые не видны при обычном осмотре, но могут проявиться после заселения.

    В учреждении пояснили разницу между двумя видами исследований. Досудебная экспертиза проводится на этапе зарождения спора, до обращения в суд: она помогает собрать доказательную базу, оценить перспективы дела и урегулировать конфликт через переговоры. Судебная назначается, когда спор уже рассматривается в суде, а заключение эксперта становится юридически значимым документом для вынесения решения.

    Жители региона могут обратиться в чат-бот https://max.ru/btimochat_bot, на сайт mobti.ru или по телефонам горячей линии: 8 (800) 444–96–50, +7 (498) 602–31–14, +7 (498) 568–88–88.

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