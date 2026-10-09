360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Подмосковье утром 9 октября дороги загружены на 4 балла

    Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

    В пятницу утром, 9 октября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

    Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

    Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в «МАКС»: https://max.ru/mtdi_mo

    Выставка собак и фестивали прошли в Пушкино в минувшие выходные

    Богородский бульвар в Ногинске открыли после благоустройства

    Лекцию о профилактике болезней легких провели для пенсионеров в Белоомуте

    Поликлинику в ЖК «Гранель Алексеевская Роща» в Балашихе достроят в этом году

    Новый школьный стадион открыли в деревне Островцы в Люберцах

    Ремонт детского отделения больницы завершили в Дмитрове

    Художественный мастер-класс пройдет в Одинцове 17 октября

    Подмосковные спортсмены выиграли 16 медалей на турнире по греко-римской борьбе

    Подмосковный врач Потапкина: увеличение печени может быть признаком болезни Гоше

    Создано magnific.com

    Подготовку к отопительному сезону завершили в Наро-Фоминском округе

    Музыкальный сквер благоустроят в Чехове до конца 2026 года

    В Подмосковье назвали критерии при создании индустриальных парков