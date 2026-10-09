В Подмосковье утром 9 октября дороги загружены на 4 балла

В пятницу утром, 9 октября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в «МАКС»: https://max.ru/mtdi_mo