Мост через реку Серебрянку в Пушкино отремонтируют в этом году

На мосту через реку Серебрянку в Пушкино длиной 21 метр подготовили основание для укладки полотна и приступили к обустройству ливневых колодцев. Пешеходные зоны расширят с обеих сторон, при этом проезжая часть сохранит две полосы для двустороннего движения, сообщили в РИАМО.

Общая ширина сооружения составит 16 метров.

Как сообщил представитель подрядчика Дмитрий Куприянов, для бетонирования все готово, работы начнут после поставки смеси. Сейчас транспорт движется по временному мосту и отремонтированной части основного сооружения. Полноценный проезд откроют после того, как бетон наберет необходимую прочность.

Сейчас на объекте заняты 10 человек, все необходимые материалы доставлены. Основной этап рассчитывают закончить за два месяца, а окончательную сдачу — провести в декабре.

Старый мост прослужил более 60 лет.