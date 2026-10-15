Встреча администрации с жителями деревни Судимля прошла в Серпухове

14 октября глава Серпухова Алексей Шимко совместно с депутатами городского округа рассмотрели обращения жителей. Они обсудили дальнейшие шаги по каждому из вопросов.

Одной из тем стала транспортная доступность деревни Судимля. Жители обратили внимание на большие интервалы между автобусными рейсами, из-за которых сложно планировать поездки в город и обратно. После раннего утреннего рейса следующий автобус приходится ждать несколько часов. Обращение взяли в работу: ситуацию с маршрутами и расписанием необходимо дополнительно изучить.

Еще один важный вопрос — безопасность пешеходов. В деревне не хватает тротуаров, а остановочный пункт необходимо организовать с учетом движения автобусов в обоих направлениях. Особенно остро проблема стоит перед наступлением зимы, когда передвижение по обочине оживленной дороги становится сложнее, в том числе для детей, которые ходят в школу. Вопрос зафиксировал глава муниципалитета, его рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения.

С началом отопительного сезона актуальными остаются вопросы теплоснабжения. Глава округа отметил важность оперативной работы по таким обращениям.

«Жители обращаются по поводу работы систем отопления и возникающих неисправностей. Каждое такое обращение требует внимания: важно оперативно проверять информацию, выявлять причины проблем и добиваться их устранения управляющими и ресурсоснабжающими организациями», — отметил Алексей Шимко.

На выездной администрации поступило также обращение по жилищному вопросу. Житель рассказал о ситуации своей супруги, много лет проработавшей в медучреждении, и сложностях, связанных с обеспечением жильем семьи с несовершеннолетним ребенком. Обращение приняли в работу для поиска возможных вариантов решения с учетом действующих требований и жилищного законодательства.

«Помимо этого, обсудили вопросы содержания МКД, работы УК и благоустройства. Такие обращения требуют внимания профильных служб и последовательной работы до получения конкретного результата. Продолжим работу со всеми поступившими обращениями», — прокомментировал Алексей Шимко.