Потомки купцов Кацеповых посетили памятные места Воскресенска

Илья Леонидович вместе с супругой посетил памятные места округа в рамках экскурсионно-туристической программы. Семья Кацеповых — династия, внесшая вклад в развитие текстильной и фетровой промышленности края.

В начале 1870-х годов Василий Кацепов возвел в деревне Федотово красильную мастерскую, а в 1880 году в соседней деревне Лопатино его сын Тимофей построил двухэтажную кирпичную фабрику — ее здание служит и сегодня.

Потомки фабрикантов посетили музей Фетровой фабрики и территорию предприятия «Фетр», главный дом усадьбы Кривякино, отдел краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф, предприятие «Барановское» (бывшую фабрику Кацеповых) и другие знаковые места.

Илья Леонидович предоставил информацию и фотоматериалы о своих предках до и после 1917 года, что дает возможность подробнее изучить деятельность фабрикантов Кацеповых.

Экскурсия стала ценной и запоминающейся. По локациям, которые посетили потомки фабрикантов, можно составить туристический маршрут, связанный с историей купцов Кацеповых, — он станет центром притяжения для жителей и гостей округа.