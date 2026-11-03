Двор на Рождественской улице благоустроили в Балашихе

Максим Сидоркин рассказал, что диалог с жителями о том, как именно проведут благоустройство, начался еще в конце 2025 года. «В этом году мы полностью отремонтировали все твердые покрытия, все входные группы. Перед каждым подъездом установлена лавочка и урна. Ну и, конечно, обустроена детская площадка», — рассказал заместитель главы Балашихи

Изменения особенно порадовали семьи с детьми. «Песочница стала намного больше. Расположение качелей — более удобное. Мне очень нравится», — поделилась жительница Балашихи Татьяна Шашкова.

Андрей Лазарев добавил, что по наказам горожан была отремонтирована также дорога вокруг жилого дома. «Пообщались с жителями: они довольны», — сказал депутат Мособлдумы.

Всего за пять лет в Балашихе по Народной программе «Единой России» благоустроены 59 дворов, в которых в том числе обновлены 120 детских игровых площадок. В этом году запланированы работы по ремонту 10 дворов и 22 детских площадок.