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    Двор на Рождественской улице благоустроили в Балашихе

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Балашиха

    Благоустройство во дворе дома № 4 по улице Рождественской оценили депутат Московской областной думы Андрей Лазарев, заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин и жители. Изменения стали возможны благодаря Народной программе «Единой России»

    Максим Сидоркин рассказал, что диалог с жителями о том, как именно проведут благоустройство, начался еще в конце 2025 года. «В этом году мы полностью отремонтировали все твердые покрытия, все входные группы. Перед каждым подъездом установлена лавочка и урна. Ну и, конечно, обустроена детская площадка», — рассказал заместитель главы Балашихи

    Изменения особенно порадовали семьи с детьми. «Песочница стала намного больше. Расположение качелей — более удобное. Мне очень нравится», — поделилась жительница Балашихи Татьяна Шашкова.

    Андрей Лазарев добавил, что по наказам горожан была отремонтирована также дорога вокруг жилого дома. «Пообщались с жителями: они довольны», — сказал депутат Мособлдумы.

    Всего за пять лет в Балашихе по Народной программе «Единой России» благоустроены 59 дворов, в которых в том числе обновлены 120 детских игровых площадок. В этом году запланированы работы по ремонту 10 дворов и 22 детских площадок.

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