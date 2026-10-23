Капитальный ремонт стационара больницы завершат в Красногорске в 2028 году

Масштабные ремонтные работы не останавливаются ни на минуту. Строители трудятся на объекте даже в выходные. Подрядчик ответственно следует за установленным графиком.

«Сейчас у нас активно завершаются работы первого этапа по демонтажу в подвальной части здания, осуществляется вывоз мусора на полигон. В ноябре, согласно графику производства работ, мы приступим уже к стяжке пола и межэтажным перегородкам», — рассказал начальник участка фирмы-подрядчика «2Б проект» Алексей Заболоцкий.

В 12-тиэтажном здании обновят все: от кровли и входных групп до инженерных коммуникаций и мебели. Важно, что ремонтные работы ведут в действующем медицинском учреждении так, чтобы не создавать дискомфорта пациентам и персоналу. Завершить капитальный ремонт стационара планируют к концу 2028 года.