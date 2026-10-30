Школьники посетили производство упаковочных материалов в Наро-Фоминском округе

Экскурсию на предприятие «Сан Кемикэл» провели для учеников апрелевской школы № 1 Наро-Фоминского округа. Ребята познакомились с работой производства и узнали о профессиях, которые там востребованы.

«Сан Кемикэл» работает в составе международной группы DIC и производит материалы, которые используются в печати и упаковочной отрасли. Школьникам показали, как устроено современное предприятие, и рассказали о применяемых технологиях. Экскурсия помогла увидеть, какая работа стоит за оформлением привычной упаковки, с которой каждый сталкивается в магазинах и дома.

Благодаря посещению предприятия ребята смогли присмотреться к будущей профессии, увидеть рабочую обстановку и познакомиться с людьми, чьи знания и навыки востребованы на производстве. Такой опыт помогает связать школьную учебу с практическими задачами и лучше представить, какие направления можно выбрать для дальнейшего обучения.