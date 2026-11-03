Новый сквер открыли на Московской улице в Дубне

Обычный осенний день превратился в праздник для жителей микрорайона Черная речка в Дубне. Новая общественная территория появилась рядом с отделом ЗАГС на Московской улице.

Обустройство сквера жители начали обсуждать с администрацией еще год назад. Новое общественное пространство благоустроили в рамках губернаторской программы.

«Открытия этого сквера мы ждали очень давно. Переживали, как проект будет развиваться, боялись, что вместо сквера будут жилые или торговые постройки, но администрация к нам прислушалась. Я думаю, что это будет самое любимое место отдыха жителей и нашего микрорайона, и других районов нашего города», — отметила председатель совета дома № 6 на Московской улице Ольга Афонина.

На территории появились пешеходные дорожки, освещение, лавочки и детские игровые элементы. В ближайшее время сквер еще дооборудуют дополнительными малыми архитектурными формами.

На открытии сквера для юных жителей Дубны организовали праздничную программу с танцами, песнями, горячим чаем и угощениями.