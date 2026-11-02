Профилактику безопасности на водоемах усилили в Подмосковье в преддверии холодов

В Подмосковье сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России усилили профилактические рейды на водоемах в преддверии ледостава. Спасатели проверяют соблюдение правил судоходства и напоминают жителям об опасностях, связанных с появлением первого льда, сообщили в региональном ведомстве.

Так, 31 октября инспекторы Западного отделения ГИМС обследовали акваторию Истринского водохранилища. Во время патрулирования выявили нарушение требований безопасности пассажиров маломерного судна. В отношении нарушителя составили административный материал по статье 11.10 КоАП РФ, предусматривающей штраф в размере 500 рублей. Судоводителям и отдыхающим также раздали памятки с правилами поведения на воде.

Еще несколько профилактических мероприятий прошли 31 октября и 1 ноября на севере региона. Сотрудники ГИМС патрулировали реки Волгу и Дубну, контролировали эксплуатацию маломерных судов и беседовали с жителями о безопасности в холодное время года.

Особое внимание инспекторы уделили рискам выхода на непрочный лед и действиям при обнаружении человека, провалившегося в воду. В МЧС призвали жителей соблюдать осторожность у водоемов и не выходить на лед, не убедившись в его прочности.

При возникновении опасной ситуации или необходимости помощи следует незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112.