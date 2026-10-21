Поликлинику построят в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске

В жилом квартале «Ильинские луга» в Красногорске возводят поликлинику, рассчитанную на 400 посещений за смену. Наружные стены здания готовы, сейчас монтируют кровлю, окна и инженерные коммуникации, приступили к отделочным работам, сообщили в Министерстве жилищной политике Подмосковья.

В медучреждении откроют отдельные подразделения для взрослых и детей. Предусмотрены кабинеты врачей, процедурные, стоматология, физиотерапия и функциональная диагностика, а также помещения для рентгенографии и флюорографии. В детской части оборудуют игровую зону и место для колясок, во взрослой — кабинет неотложной помощи.

Поликлинику строит компания «ПИК».

Одновременно в квартале развивается социальная инфраструктура. Здесь уже построили 28 жилых домов, школу на 1,5 тысячи учеников и четыре детских сада на 1,2 тысячи мест. Продолжается строительство еще одной школы, садика на 350 детей, пожарного депо и многоуровневой парковки.

Для прогулок предусмотрен зеленый пешеходный бульвар, а для отдыха и игр жителей разных возрастов открыт тематический плейхаб «Гравити» с космическим оформлением, игровыми зонами и холмами.