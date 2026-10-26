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    Детскую музыкальную школу в Электростали капитально отремонтируют к 2027 году

    Капитальный ремонт Детской музыкальной школы продолжается в Электростали. Строительная готовность здания на улице Николаева достигла 65,8%. Завершить работы планируют в декабре, а открыть обновленное учреждение — в первом квартале 2027 года. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

    Ремонтируют здание площадью почти 1,73 тысячи квадратных метров. Работы по государственному контракту выполняет компания «Трансдорстрой». На объекте задействованы 38 рабочих, пять инженерно-технических специалистов и три единицы техники.

    В рамках капитального ремонта обновляют фасад, монтируют систему отопления, обустраивают входные группы, проводят электромонтажные работы и устанавливают слаботочные системы. Также выполняют внутреннюю отделку помещений.

    Кровельные и фасадные работы завершены на 95%. Монтаж системы теплоснабжения выполнен наполовину, а электроснабжения — на 35%.

    После завершения ремонта музыкальная школа станет обновленным пространством для занятий творчеством детей и подростков.

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