День работника сельского хозяйства отметили в Серпухове

16 октября в Серпуховском историко-художественном музее состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздник стал данью уважения тем, чей труд обеспечивает продовольственную безопасность округа.

От имени главы городского округа Серпухов к собравшимся обратились заместитель главы Мария Барышева, председатель совета депутатов Михаил Шульга, а также депутат Юлия Громова. В своих выступлениях они подчеркнули, что работа на земле всегда была и остается основой жизни, требующей не только профессиональных знаний, но и особой душевной щедрости, терпения и любви к родному краю.

Особым гостем праздника стала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Людмила Лисятникова. Она передала слова приветствия и отметила значительный вклад серпуховских аграриев в развитие агропромышленного комплекса Подмосковья.

В ходе церемонии заслуженные работники отрасли были отмечены благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства, главы городского округа и Совета депутатов. Эти награды стали признанием многолетнего добросовестного труда, высокого профессионализма и верности выбранному делу. Еще одним знаком признательности стали грамоты, которые вручил благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин.

Завершился вечер культурной программой. Для гостей провели экскурсию по выставке «Люди и Боги» из фондов Серпуховского музея. Прикосновение к истории и искусству стало символичным финалом торжества, напомнив о неразрывной связи времен, традиций и тех, кто своим трудом созидает будущее.

Администрация городского округа Серпухов поздравила всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, пожелав им здоровья, благополучия и новых трудовых успехов.