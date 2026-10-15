Необычную прогулочную зону обустроят на Кореневском карьере в Люберцах

Одна из точек притяжения Люберец, Кореневский карьер, готовится к большому преображению. За ходом работ следит глава округа Владимир Волков, которого удалось удивить необычным решением — на карьере планируют сделать прогулочную зону, которая будет расположена прямо над водой.

Кореневский карьер — одно из самых популярных мест отдыха во всем Подмосковье. Однако часть территории долгое время оставалась подтопленной и недоступной для прогулок. Именно эту проблему жители неоднократно просили решить. И вот в конце прошлого года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева началось масштабное благоустройство.

Для того, чтобы обустроить пешеходную зону над водой, там разместили более 3 тысяч свай. Теперь специалисты занимаются наполнением территории: монтируют малые архитектурные формы, оборудуют детские площадки и зоны отдыха. Параллельно преображается пляж. Здесь обновят песчаное покрытие, установят два павильона, обустроят парковку и удобные спуски к воде. Предусмотрены пространства и для спокойного семейного отдыха, и для активного досуга. При этом каждый участок территории будет выполнять свою функцию, чтобы отдыхающие могли выбрать занятие по душе.

Проект создавали с учетом пожеланий жителей — их предложения собрали и изучили. В итоге маршруты спроектировали так, чтобы ими было удобно пользоваться семьям с колясками, пожилым и маломобильным посетителям. Предусмотрены пандусы, лестницы, скамейки и система навигации. При этом сохранятся и возможности для занятий водными видами спорта.

За последние три года в Люберцах благоустроили 20 парков и общественных территорий. Кореневский карьер станет еще одним таким пространством. Завершить основные работы планируют до конца этого года, чтобы уже в следующем сезоне жители смогли оценить обновленную территорию и прогуляться по необычному саду прямо над водой.