«Вы как цветочки». Пенсионерка из Клина сделала комплименты членам избиркома

Восьмидесятипятилетняяя жительница Клина Лариса Кондакова пришла на избирательный участок и поддержала членов комиссии теплыми пожеланиями. Пенсионерка поблагодарила их за работу и внимание к пожилым избирателям.

Кондакова пожелала членам избиркома сил и легкой работы в дни голосования. Не обошлось и без комплиментов.

«Дай Бог вам всего хорошего. Вы как цветочки здесь сидите. И мужчины молодые, красивые», — сказала пенсионерка.

Члены комиссии поблагодарили жительницу Клина за добрые слова.

В Московской области 18 сентября началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. А в ряде муниципалитетов — Коломне, Химках, Пушкино и Лобне начались выборы местных депутатов. Глава Балашихи Сергей Юров сделал свой выбор на избирательном участке в школе № 18 в деревне Черное.