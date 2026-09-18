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    «Вы как цветочки». Пенсионерка из Клина сделала комплименты членам избиркома

    Пенсионерка из Клина сделала комплименты членам избиркома

    Восьмидесятипятилетняяя жительница Клина Лариса Кондакова пришла на избирательный участок и поддержала членов комиссии теплыми пожеланиями. Пенсионерка поблагодарила их за работу и внимание к пожилым избирателям.

    Кондакова пожелала членам избиркома сил и легкой работы в дни голосования. Не обошлось и без комплиментов.

    «Дай Бог вам всего хорошего. Вы как цветочки здесь сидите. И мужчины молодые, красивые», — сказала пенсионерка.

    Члены комиссии поблагодарили жительницу Клина за добрые слова.

    В Московской области 18 сентября началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. А в ряде муниципалитетов — Коломне, Химках, Пушкино и Лобне начались выборы местных депутатов. Глава Балашихи Сергей Юров сделал свой выбор на избирательном участке в школе № 18 в деревне Черное.