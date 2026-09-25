Реализацию новой Народной программы начали в Воскресенске

Партия «Единая Россия» набрала большинство голосов на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу. Такой результат позволил приступить к реализации новой Народной программы.

Более 3,5 миллионов наказов от жителей России собрали для новой Народной программы, в том числе более 19 тысяч предложений внесли воскресенцы.

«В Народную программу вошли запросы, которые касаются каждого жителя. Если говорить о тройке абсолютных направлений, то это благоустройство, ЖКХ и качество дорог. Также людей волнует социальная сфера — здравоохранение и поддержка семей с детьми», — рассказала руководитель общественной приемной партии в Воскресенске Валерия Малахова.

Свой вклад в формирование новой Народной программы внес и участник СВО Дмитрий Белоусов. Он живет в поселке Фосфоритный и после службы много времени уделяет патриотическому воспитанию молодежи. Дмитрий Белоусов хочет, чтоб у подрастающего поколения было больше спортивных и культурных мест для отдыха. «Считаю, что в нашем поселке необходим ремонт хоккейной площадки и создание мотоклуба, а также клуба „Юный техник“», — сказал ветеран СВО.

Часть наказов из новой Народной программы в Воскресенске уже начали выполнять. Например, бульвар 50 лет Ленинского комсомола, скверы «Тигры на льду», «Встреч» и «Каруселька» благоустроят в 2027 году. Проектная документация направлена на экспертизу.

В Подмосковье Народная программа выполнена более чем на 98%, а до конца года планируется довести ее исполнение до 100%.