Поезд имени Саввы Мамонтова запустили с Ярославского вокзала в Сергиев Посад

Презентация обновленной «Иволги 4.0», посвященной предпринимателю и меценату Савве Мамонтову, прошла на Ярославском вокзале Москвы. Новый состав пройдет через Мытищи, Королев, Пушкино в Сергиев Посад.

Это первый пригородный поезд с внутренним и внешним тематическим оформлением. Главная идея проекта — рассказать пассажирам о меценате Мамонтове и его вкладе в Московско-Ярославскую железную дорогу.

«Сегодня в России успешно популяризируется историко-культурное наследие страны, и мы гордимся, что поезд имени Саввы Мамонтова является частью этой большой и важной работы. Это уникальный проект, который объединил современный железнодорожный транспорт, историю и искусство», — заявил генеральный директор Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Иван Конев.

Состав состоит из 11 вагонов, три из которых посвятили самому меценату, а остальные рассказывают о его семье, железных дорогах, предпринимательстве, промышленности, искусстве, опере, усадьбе Абрамцево и знаменитом Абрамцевском художественном кружке.

Для поезда создали 290 уникальных макетов и около двух тысяч тематических стикеров. На мультимедийных экранах в вагонах продемонстрируют тематические видеоролики.

Тематический состав запустят по маршруту от Ярославского вокзала до Сергиева Посада и обратно. Поезд пройдет рядом с усадьбой Абрамцево.

Проект реализовали ЦППК совместно с Дептрансом Москвы, Общественной палатой Московской области, Министерством культуры Российской Федерации и Московской железной дорогой.