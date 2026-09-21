Депутат Госдумы проверил избирательные участки в Ленинском округе

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и депутат Государственной думы Роман Терюшков посетили избирательные участки в историко-культурном центре и Пригороде Лесном. Они также навестили председателей участковых комиссий, чьи дома пострадали в результате атаки БПЛА.

Квартиры председателей УИК № 3621 Татьяны Бурцевой и УИК № 1283 Натальи Санайкиной пострадали из-за ночной атаки беспилотников. Станислав Каторов выразил благодарность Наталье и Татьяне, которые нашли в себе силы выйти на работу и открыть свои избирательные участки.

« Это сильные, мужественные женщины, для которых ответственность перед людьми и своим делом — не просто слова. Спасибо вам за выдержку и самоотдачу», — сказал глава Ленинского округа.

В адрес администрации муниципалитета продолжают поступать сообщения от пострадавших жителей. Все обращения и заявки фиксируются для оказания необходимой помощи. Несмотря на произошедшее, атмосфера на избирательных участках оставалась спокойной.

«Беда коснулась людей, которые сами ежедневно помогают другим. Мы обязательно поможем с восстановлением — никто не останется без внимания», — пообещал Роман Терюшков.

В селе Молоково, рядом с пострадавшими домами № 5 и 6 по улице Школьной, развернут оперативный штаб. Жители могут оставить информацию об ущербе и получить консультацию.