Главы Серпухова и Обнинска обсудили развитие городской инфраструктуры

В Серпухове состоялась встреча представителей двух городов, посвященная вопросам ЖКХ, благоустройства и содержания городской инфраструктуры. Делегация из Обнинска познакомилась с практиками организации городского хозяйства и посетила муниципальные объекты.

22 сентября глава городского округа Серпухов Алексей Шимко встретился с делегацией из Обнинска во главе с главой города Стефаном Переваловым.

Основной темой встречи стал обмен опытом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и содержания городских территорий. Коллеги из Обнинска приехали с конкретными вопросами, связанными с организацией работы муниципальных служб.

Участники обсудили содержание территорий в летний и зимний периоды, работу площадок для сбора твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, организацию сбора опасных отходов. Также речь шла о структуре муниципальных учреждений, кадровом обеспечении, использовании техники и взаимодействии с подрядными организациями.

После встречи представители Обнинска посетили городские объекты, чтобы на практике оценить организацию благоустройства и содержание территорий в Серпухове.

«Такие встречи полезны для обеих сторон. Мы тоже перенимаем опыт коллег: смотрим, как аналогичные задачи решают в других городах, и берем в практику то, что может пригодиться. Продолжаем работать», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.