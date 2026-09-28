Губернатор Андрей Воробьев представил нового главу Балашихи Сергея Лукичева

После избрания Сергея Юрова депутатом Государственной думы руководить Балашихой будет Сергей Лукичев. О кадровых изменениях рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании в формате ВКС.

Сергей Лукичев работает в администрации округа с 2014 года. За это время он прошел путь от главного специалиста до первого заместителя главы и хорошо знаком с текущими задачами муниципалитета.

Особую ответственность губернатор связал с масштабом округа и реализацией крупных проектов, в том числе строительства Балашихинской больницы, которое поддержал президент России.

«Спасибо за доверие. Действительно, у меня вся моя трудовая деятельность связана с городским округом Балашиха с 2014 года. В одной команде вот девять лет уже с Сергеем Геннадьевичем работаем, поэтому так и будем продолжать по намеченной повестке. Это и хозяйственная повестка, и, безусловно, политическая повестка, коммуникация с жителями. Поэтому идем по плану, в том числе и в соответствии с региональной повесткой и с нашей городской повесткой», — отметил Сергей Лукичев.

Андрей Воробьев пожелал новому руководителю успехов и подчеркнул, что активное развитие Балашихи требует постоянного внимания к городским процессам и работы непосредственно с жителями.