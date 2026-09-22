Школьник из Электрогорска вырастил тыкву массой 156 кг

Шестиклассник из Электрогорска вырастил тыкву массой около 150 килограммов и кабачок весом около 30 килограммов. Свой урожай юный садовод представит на национальном чемпионате «Битва гигантов» на ВДНХ в Москве.

Тыква выросла примерно до метра в длину, а ее обхват составил 62 сантиметра. По словам Егора, добиться таких результатов помогли точный уход, регулярный полив и правильно подобранные семена. В выращивании овощей ему помогала мама.

Для тыквы школьник использовал около 100 литров воды за один полив, однако со временем понял, что растению требуется значительно больше влаги. Кабачкам также нужны обильный полив и регулярные подкормки.

Во время активного роста растений Егор поливал их ежедневно, иногда используя несколько сотен литров. Он регулярно вносил органические удобрения, удалял лишние завязи, чтобы питательные вещества направлялись к одному плоду, а от перепадов температуры и растрескивания кожуры укрывал тыкву тентом.

Этим летом, по словам юного садовода, погода часто менялась — периоды жары сменялись похолоданием. Несмотря на это, ему удалось впервые получить настолько крупный урожай.

Теперь тыква и кабачок Егора стали экспонатами национального чемпионата «Битва гигантов». Урожай отправят на ВДНХ, где его смогут увидеть тысячи посетителей.