Фестиваль фитнеса пройдет в центральном парке Ногинска 17 сентября

17 сентября в Центральном парке продолжатся занятия по спортивно-бальным танцам вместе с любительским объединением «Танцы голд». Тренировки начнутся в 17:00 на сцене парка.



В 18 августа в 10:00 в камерном зале пройдет занятие по нейрофитнесу для участников старше 18 лет.



Главным спортивным событием субботы станет фестиваль «Разумный фитнес». Программа начнется в 10:00 и объединит различные направления тренировок и показательные выступления.



В этот же день юных гостей будут ждать игровые, творческие и спортивные программы. В 12:00 мероприятия пройдут в парках «Глуховский», «Роща» и «Липовая аллея», а в 17:00 — в Центральном парке.



20 августа детские спортивные, игровые и творческие программы пройдут в Центральном, Глуховском парках, а также в парках «Роща» и «Липовая аллея». Центральный парк также примет презентацию автомобилей HAVAL с тест-драйвом, активностями для детей и взрослых и концертом исполнителей Богородского округа. Начало программы — в 14:00.