Около 33 тысяч объектов торговли табаком планируют лицензировать в Подмосковье

Около 33 тысяч объектов розничной торговли табачной продукцией в Подмосковье уведомят о необходимости оформить лицензию. В регионе также планируют определить зоны, где продажа табака будет запрещена. Об этом сообщил глава областного Минсельхоза Виталий Мосин.

В число потенциальных лицензиатов входят торговые точки, которые не относятся к сетевому ритейлу и торговым центрам и не работают с системой «Честный знак», но при этом продают табачную продукцию. Муниципальные власти располагают информацией о таких объектах и ведут реестр. В него включены около 33 тысяч объектов.

Регионы получили право самостоятельно устанавливать территории, где нельзя будет продавать табачную продукцию. В Подмосковье в этот перечень планируют включить места отдыха детей, площадки для проведения официальных соревнований, объекты социального обслуживания, территории отдыха на воде и религиозные объекты.