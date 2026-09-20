Незрячий житель Можайского округа самостоятельно проголосовал на выборах

В поселке Карьероуправления на избирательный участок самостоятельно пришел Владимир Терехин — человек с инвалидностью по зрению. Он живет здесь более 14 лет и голосует уже в четвертый раз.

Несмотря на сложности, Владимир Иванович сам добрался до участковой избирательной комиссии, чтобы проявить гражданскую позицию.

«На выборы приходить важно, чтобы выбирали тех, кого мы хотим. Я рекомендую молодежи участвовать в политической жизни страны», — поделился мужчина.

На участковых избирательных комиссиях созданы удобные условия для незрячих людей: можно воспользоваться шрифтом Брайля, попросить помощи у членов комиссии или пригласить их приехать домой. Но Владимир Иванович решил прийти сам — и это пример настоящей ответственности и неравнодушия.

Голосование продолжается в округе. 20 сентября — заключительный день. Участки работают с 08:00 до 20:00.