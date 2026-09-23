Свыше 42 тысяч заявок на перераспределение земель подали в Подмосковье с января

Более 42 тысяч заявлений на перераспределение земельных участков («прирезку») оформили в Подмосковье с начала года. О порядке оформления услуги и ее особенностях рассказали в Министерстве имущественных отношений региона.

«Прирезка» позволяет собственникам частных участков увеличить их площадь за счет прилегающей государственной земли, в том числе устранить изломы и другие недостатки границ. Сервис доступен онлайн на региональном портале госуслуг.

С 1 января текущего года плата за присоединяемую территорию равна кадастровой стоимости.

Для оформления сначала необходимо подготовить схему будущего участка и направить ее на согласование в муниципалитет. Решение принимают в течение 15 рабочих дней, после чего образованный участок ставят на кадастровый учет в ЕГРН.

После определения кадастровой стоимости система автоматически формирует заявление на заключение соглашения о перераспределении и направляет его в администрацию. Муниципалитет готовит документ и выставляет счет, после оплаты соглашение самостоятельно передается на регистрацию в Росреестр. Завершающим этапом становится регистрация права собственности на увеличенный участок.

При этом перераспределение возможно не во всех случаях: законодательство предусматривает ряд ограничений. Чтобы снизить риск отказа и не тратить время на оформление заведомо неподходящего участка, при подаче заявления проводится предварительная проверка на наличие соответствующих обременений.