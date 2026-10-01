Подмосковные школьники стали лауреатами премии «Россия — мои горизонты»

Ученик школы №28 Люберец Александр Ясюкевич и ученица школы №2 Шатуры Татьяна Епифанова вошли в число номинантов Всероссийской премии «Россия — мои горизонты» за достижения в реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Проект Ясюкевича «Как я искал свой путь» вошел в номинацию «Россия — мои горизонты. Создавай», его наставником выступила Юлия Адикаева. Проект Епифановой «Мой путь: история одного выбора» отмечен в номинации «Россия — мои горизонты. Вдохновляй», наставником стала Наталья Ионова.

Церемония вручения премии прошла 30 сентября в Национальном центре «Россия» в Москве.

Премия отмечает лучшие проекты, практики и инициативы в сфере профессиональной ориентации школьников. В 2026 году на нее поступило более 1300 заявок из 83 регионов России. После отбора в шорт-лист вошли 56 номинантов из 37 регионов.

Премия проводилась при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.