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    Подмосковные школьники стали лауреатами премии «Россия — мои горизонты»

    Фото: Министерство образования Московской области

    Ученик школы №28 Люберец Александр Ясюкевич и ученица школы №2 Шатуры Татьяна Епифанова вошли в число номинантов Всероссийской премии «Россия — мои горизонты» за достижения в реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Проект Ясюкевича «Как я искал свой путь» вошел в номинацию «Россия — мои горизонты. Создавай», его наставником выступила Юлия Адикаева. Проект Епифановой «Мой путь: история одного выбора» отмечен в номинации «Россия — мои горизонты. Вдохновляй», наставником стала Наталья Ионова.

    Церемония вручения премии прошла 30 сентября в Национальном центре «Россия» в Москве.

    Премия отмечает лучшие проекты, практики и инициативы в сфере профессиональной ориентации школьников. В 2026 году на нее поступило более 1300 заявок из 83 регионов России. После отбора в шорт-лист вошли 56 номинантов из 37 регионов.

    Премия проводилась при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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