Почти 3,5 тысячи курильщиков прошли скрининг на рак легких в Подмосковье

В Московской области для курильщиков доступна бесплатная ранняя диагностика рака легких. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

С марта 2026 года в регионе действует проект, в рамках которого вместо флюорографии проводится низкодозная компьютерная томография.

За это время обследование прошли почти 3,5 тысячи человек, у 115 из которых болезнь удалось выявить на ранней стадии и сразу направить в центры амбулаторной онкологической помощи.

«Курение — один из основных факторов, провоцирующих развитие рака легкого, который долгое время может не проявляться. Именно поэтому так важна ранняя диагностика», — пояснил Максим Забелин.

Пройти скрининг могут жители старше 50 лет, выкуривающие пачку сигарет в день на протяжении 30 лет, либо бросившие курить не более 15 лет назад. Для получения направления необходимо обратиться к терапевту в поликлинике.

Низкодозная КТ позволяет делать послойные снимки и обнаруживать узелки размером в несколько миллиметров при минимальной лучевой нагрузке.

Записаться на прием к врачу можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «Макс», портал «Здоровье», по номеру 122 или в приложении «Добродел Здоровье».