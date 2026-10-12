Тротуар к остановке на федеральной трассе обновили в Богородском округе

Специалисты «Дорожного эксплуатационного предприятия № 19» завершили работы по обустройству пешеходного тротуара к остановочному пункту «ДРП» на автомобильной дороге А-107 «Московское малое кольцо». Новый тротуар появился на участке федеральной трассы, проходящем по территории Богородского городского округа.

Остановка «ДРП» расположена вблизи производственной базы дорожного предприятия, на 95-м километре Малого кольца. Именно здесь ежедневно проходят сотни жителей близлежащих населенных пунктов, а также работники дорожной отрасли. Объект долгое время оставался в центре внимания местных жителей: они неоднократно обращались с просьбой обеспечить безопасный подход к остановке общественного транспорта. Теперь проблема решена — пешеходная зона обустроена, а вдоль нее установлено пешеходное ограждение, которое разделяет поток людей и транспортные средства.

«Московское малое кольцо» — стратегически важная магистраль, связывающая города Подмосковья и обеспечивающая транзитное движение. Наличие обустроенных тротуаров и ограждений на таких дорогах — не просто вопрос комфорта, а необходимое условие безопасности. Особенно актуально это в осенне-зимний период, когда световой день сокращается, а интенсивность движения остается высокой.

Работы выполнены в рамках программы повышения безопасности дорожного движения на региональной и федеральной дорожной сети. Жители близлежащих домов уже оценили перемены: путь к остановке стал удобнее и безопаснее.