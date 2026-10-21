Глава Серпухова провел встречу с жителями деревни Судимля

20 октября глава городского округа Серпухов Алексей Шимко совместно с депутатом Московской областной Думы Дианой Алумянц, депутатом окружного Совета Николаем Пушкиным и представителями профильных ведомств выехал в деревню Судимля. Диалог с жителями начался в формате выездной администрации и был продолжен непосредственно на месте.

«Судимля — не просто деревня. Это один из самых крупных и молодых населенных пунктов нашего округа, расположенный вплотную к городской черте», — подчеркнул Алексей Шимко.

Первым обсудили транспортную доступность и безопасность движения. Самый насущный вопрос — отсутствие остановки и обустроенного подхода к ней: сейчас остановочный пункт есть только с одной стороны дороги, что небезопасно. Вопрос взят на контроль: профильные службы просчитывают стоимость работ, чтобы включить обустройство остановки и тротуара в план на следующий год. Поскольку дорога региональная, согласование с Минтрансом будет проведено оперативно.

Далее рассмотрели освещение. Фонари установлены в 2025 году, однако свет не горит из-за задержки технических условий от «Россетей». Подрядчик ожидает документы; после получения ТУ линия заработает. Срок — до конца текущего года.

Также обсудили порядок на улицах. Жители указали на несанкционированные свалки. Для пресечения нарушений прорабатывается установка камер видеонаблюдения; вопрос уже в работе.

«Порядок — основа комфортной жизни, и он должен быть в каждом населенном пункте», — отметил Алексей Шимко.