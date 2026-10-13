Форум Комитета семей воинов Отечества прошел в Подмосковье

В Раменском состоялся пятый форум Комитета семей воинов Отечества Московской области. Участники встречи обсудили вопросы правовой и психологической помощи, противодействия вербовке и возвращения ветеранов специальной военной операции к мирной жизни. В мероприятии приняли участие родственники военнослужащих, руководители местных штабов и ветераны СВО.

В Подмосковье работают 34 штаба организации. Их возглавляют жены, матери и сестры военнослужащих, а также участники специальной военной операции. Деятельность регионального отделения поддерживает министерство информации и молодежной политики Подмосковья.

Руководитель областного Комитета семей воинов Отечества Марина Мигунова рассказала, что организация помогает людям справляться с трудностями, получать юридические консультации и психологическую поддержку.

В деловую программу вошли несколько выступлений. Представитель Российского общества «Знание» Дарья Смирнова рассказала о методах вербовки, способах вовлечения людей и распознавании манипуляций. Нотариус Ольга Русецкая представила информацию о правовой защите граждан. Председатель Комитета по культуре и туризму администрации Раменского округа Андрей Толстяков поделился опытом вовлечения ветеранов в культурную жизнь.

Во время форума Марина Мигунова вручила памятные медали Комитета семей воинов Отечества «От служения Родине к защите Отечества» руководителям штабов из Ленинского, Люберец, Подольска, Каширы, Домодедова, Раменского и Лыткарина.

Благодарственные письма получили представители штабов из Котельников, Талдома, Каширы, Наро-Фоминска, Балашихи, Клина и Орехово-Зуева. Их отметили за гуманитарную помощь, изготовление маскировочных сетей и активную гражданскую позицию.