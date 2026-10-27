Свыше 400 дворов благоустроили в Подмосковье с начала года

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье завершили работы по благоустройству 410 дворов из 419 запланированных на этот год. Таким образом, программу выполнили на 98%. Еще на девяти территориях ремонт продолжается. За последнюю неделю список обновленных дворов пополнился двумя адресами, сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Работы проводят в рамках региональной программы «Чистый регион». Она направлена на комплексное обновление дворовых пространств и повышение комфорта для жителей.

Специалисты приводят в порядок асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, озеленяют территории, обустраивают парковочные карманы. Во дворах также устанавливают скамейки и урны.

При проведении работ учитывают пожелания местных жителей. Ознакомиться с полным списком адресов, включенных в программу благоустройства, можно на сайте министерства.