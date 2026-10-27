Юнармейцы из Химок завоевали медали на областных соревнованиях
Воспитанники военно‑патриотической организации «Сова» из Химок заняли призовые места на региональных соревнованиях. За медали боролись 23 отряда Московской области.
Соревнования проходили на двух площадках. В Воскресенске на игре «Юнармейский спецназ 2.0» участникам предстояло пройти восемь этапов, требующих физической выносливости, точности и собранности. Юнармейцы прошли полосу «37 ступеней Шаолиня» и задания по радиационно‑химической защите. В Щелкове программа состязаний была посвящена памяти 6‑й роты псковских десантников: здесь подростки демонстрировали навыки управления беспилотниками, преодолевали полосу препятствий, водную переправу, а самым напряженным испытанием стал заминированный участок.
Юнармейцы 8–10 лет сумели завоевать бронзовые медали, команды младших и средних участников заняли вторые места, а старшая группа стала второй среди всех отрядов Московской области.
ВПО «Сова» имени Дмитрия Кириллова в ноябре 2026 года отметит свое 13‑летие. За эти годы через клуб прошли сотни подростков, и для многих из них занятия стали отправной точкой в выборе жизненного пути: немало выпускников связали свою судьбу с военной службой и стали офицерами. Тренировки проходят на базе многофункционального социального комплекса «Восход». Программа выстроена так, чтобы развивать и физическую подготовку, и прикладные навыки. В нее входят армейский рукопашный бой, скалолазание, тактическая медицина, сборка‑разборка АК и ПМ, основы обращения с оружием, метание ножей и гранат. С 10 лет ребята могут осваивать парашютную подготовку.