Юнармейцы из Химок завоевали медали на областных соревнованиях

Соревнования проходили на двух площадках. В Воскресенске на игре «Юнармейский спецназ 2.0» участникам предстояло пройти восемь этапов, требующих физической выносливости, точности и собранности. Юнармейцы прошли полосу «37 ступеней Шаолиня» и задания по радиационно‑химической защите. В Щелкове программа состязаний была посвящена памяти 6‑й роты псковских десантников: здесь подростки демонстрировали навыки управления беспилотниками, преодолевали полосу препятствий, водную переправу, а самым напряженным испытанием стал заминированный участок.

Юнармейцы 8–10 лет сумели завоевать бронзовые медали, команды младших и средних участников заняли вторые места, а старшая группа стала второй среди всех отрядов Московской области.

ВПО «Сова» имени Дмитрия Кириллова в ноябре 2026 года отметит свое 13‑летие. За эти годы через клуб прошли сотни подростков, и для многих из них занятия стали отправной точкой в выборе жизненного пути: немало выпускников связали свою судьбу с военной службой и стали офицерами. Тренировки проходят на базе многофункционального социального комплекса «Восход». Программа выстроена так, чтобы развивать и физическую подготовку, и прикладные навыки. В нее входят армейский рукопашный бой, скалолазание, тактическая медицина, сборка‑разборка АК и ПМ, основы обращения с оружием, метание ножей и гранат. С 10 лет ребята могут осваивать парашютную подготовку.