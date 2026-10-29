Еще 4 аварийных дома снесут в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде завершают ликвидацию четырех многоквартирных зданий, признанных непригодными для проживания. Как сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры, все дома ранее освободили от жильцов, а демонтажные работы планируют закончить до конца ноября.

На улице 2-й Кирпичный завод под снос попали дома № 12 и № 14, построенные в середине 1950-х годов. Площадь двухэтажных зданий составляет около 660 и 850 квадратных метров. До расселения в них находилась 41 квартира.

Еще один объект расположен на Садовой улице. Речь идет о доме № 8, возведенном в 1954 году. Из двухэтажного здания площадью примерно 500 квадратных метров переселили жителей восьми квартир.

На Московской улице специалисты разбирают дом № 14, построенный в 1953 году. Кирпичное строение площадью около 395 квадратных метров утратило эксплуатационную пригодность. До признания его аварийным здесь проживали жильцы 14 квартир, которых впоследствии расселили.

После разборки конструкций подрядчики вывозят строительные отходы, выравнивают освободившиеся территории и засыпают их песком.

Параллельно в Сергиево-Посадском округе продолжается работа с объектами незавершенного строительства. Всего на территории муниципалитета выявлено 422 таких объекта. Из них 309 уже демонтировали, достроили либо привели в соответствие с законодательными требованиями. Работу по оставшимся адресам продолжат.