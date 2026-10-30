Остекление лоджий начали в пострадавшем от БПЛА доме в Солнечногорске

В Солнечногорске продолжается восстановление жилых зданий, поврежденных в результате атаки беспилотников. Заместитель главы округа Никита Иванов проверил ход работ в доме № 30 на улице Банковской, где специалисты уже восстановили конструктивные элементы, закрыли тепловой контур помещений и приступили к остеклению лоджий.

Подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области ООО «Прогресс» привлекла на объект дополнительные бригады. Ранее строители полностью восстановили кирпичную кладку, залили новую плиту перекрытия вместо разрушенной, выполнили внутреннее перекрытие между седьмым и восьмым этажами и армирование плиты. Также в здании отремонтировали инженерные сети, благодаря чему удалось возобновить теплоснабжение по ранее отключенным стоякам. Сейчас подрядчик занимается отделкой поврежденных квартир.

В доме № 30 уже завершено остекление жилых помещений и мест общего пользования, включая лифтовые холлы, лестничные клетки и коридоры. После восстановления подачи тепла специалисты перешли к установке окон на лоджиях.

Никита Иванов пояснил, что первоочередной задачей было закрытие теплового контура непосредственно пострадавшего здания. После этого работы начали проводить на соседних объектах. В настоящее время оконные конструкции устанавливают в домах № 26 на улице Банковской, № 35 на улице Баранова и № 11 на улице Военный городок. Все мероприятия выполняются по утвержденному графику.

«Мы держим руку на пульсе и продолжаем работать. Фонд капитального ремонта Московской области планирует завершить все мероприятия в срок, и мы этому содействуем на каждом этапе. Благодарим жителей за понимание и терпение в период проведения масштабных восстановительных работ», — сказал Никита Иванов.

Полностью завершить комплекс восстановительных и отделочных мероприятий планируют к 15 ноября. Администрация городского округа Солнечногорск продолжает контролировать ход их выполнения.