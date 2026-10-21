Жителей Подмосковья пригласили на всероссийские экологические конкурсы

Жители Подмосковья могут присоединиться к трем всероссийским экологическим конкурсам — «Зов природы», «Экодвор» и «Посадка деревьев». Участники смогут организовать уборку природных территорий, провести экологические праздники для местных жителей или устроить волонтерскую высадку деревьев. Для победителей каждого конкурса предусмотрены призы. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Подать заявки можно в разные сроки. Конкурс «Зов природы» продлится до 11 ноября, «Экодвор» — до 16 ноября, а принять участие в конкурсе «Посадка деревьев» можно до 4 декабря.

Чтобы присоединиться к инициативам, необходимо зарегистрировать мероприятие по ссылке, провести его с соблюдением экологических требований и подготовить отчетные материалы, опубликовав их в социальных сетях.

При определении победителей организаторы будут учитывать масштаб и активность, количество участников, качество отчетов и результаты для окружающей среды. Подвести итоги всех трех конкурсов планируют не позднее 20 декабря.

Как ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, в регионе растет число жителей, заинтересованных в экологических инициативах и продвижении собственных идей. Одним из важных направлений остается экологическое просвещение как детей, так и взрослых.