Профилактическая акция «Такси» началась в Одинцове

ГАИ Одинцова проводит профилактическое мероприятие на территории округа в период с 26 октября по 1 ноября. Акция направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием такси и профилактики правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок.

В период проведения рейда сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением ПДД водителями, осуществляющими таксомоторные перевозки людей.

Особое внимание инспекторы будут обращать на наличие водительского удостоверения установленного образца у таксистов, а также всей необходимой путевой документации, техническое состояние транспорта, соблюдение режима труда и отдыха. Также у водителей такси проверят документы, подтверждающие право работать на территории России.

Поводом для контроля стали нарушения, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Среди них — слабое знание ПДД, неисправное состояние автомобилей, а также случаи незаконного использования такси в противоправных целях.