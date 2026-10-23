Новый промышленно-складской комплекс откроют в Химках

Малый и средний бизнес уже обеспечивает почти треть экономики Подмосковья. Химки включились в эту работу: в округе запускается первый промышленно-складской комплекс формата Light Industrial — «МЕСТО развития».

Главная особенность площадки — универсальность. В пределах одного блока компания может организовать производство, склад, офис и шоурум. Близость к МКАД и жилым районам уже сделала комплекс привлекательным для резидентов.

«Формат Light Industrial — именно то, что нужно современному бизнесу, который ценит время и мобильность. Мы создаем условия, при которых инвестору не нужно тратить годы на стройку и согласования. В „Месте развития“ все инженерные сети и логистика уже готовы. Это позволяет МСП интегрироваться в экономику города максимально быстро, создавая новые рабочие места в непосредственной близости от дома для наших жителей», — поделился заместитель главы Химок по вопросам развития территорий и инвестиций Александр Морозов.

Промышленный потенциал Химок сегодня определяется не только крупными предприятиями мирового уровня — научно-производственные объединения Лавочкина и Энергомаш, машиностроительные конструкторские бюро «Искра» и «Факел», — но и развитым малым бизнесом. В округе зарегистрировано 22 784 субъекта малого и среднего предпринимательства, при этом за текущий год появилось 3 068 новых организаций.

«Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев четко обозначил приоритет: поддержка тех, кто создает продукт и дает работу. Малый бизнес сегодня — это 2,1 миллиона занятых по всему региону в этом секторе. Развитие таких площадок подтверждает, что Подмосковье остается территорией роста. Мы создаем экосистему, где инновационные стартапы могут расти рядом с промышленными гигантами, получая все необходимые меры поддержки», — отметил депутат Московской областной думы Николай Томашов.

Предпринимателям Московской области доступны льготные займы, субсидии на приобретение оборудования, льготная аренда и компенсация части арендных платежей. Формат Light Industrial в среднем позволяет запустить производство за три месяца. В регионе уже действует восемь таких площадок: в них работают 277 компаний, обеспечившие 4,5 тысячи рабочих мест. В Химках «МЕСТО развития» стал пилотным проектом подобного масштаба — комплекс объединяет автономные блоки, которые можно адаптировать под задачи конкретного бизнеса.