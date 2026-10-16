Минздрав Подмосковья: паллиативная помощь доступна бесплатно по ОМС

Жители Подмосковья могут круглосуточно получить консультацию по вопросам паллиативной медицинской помощи по телефону 8 (498) 683-83-83. Специалисты координационного центра объяснят, как оформить необходимый статус, и подскажут дальнейшие действия. Помощь предоставляется взрослым и детям бесплатно по полису ОМС, напомнили в региональном Минздраве.

Паллиативная медицина предназначена для людей с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и тяжелыми необратимыми нарушениями здоровья. К таким состояниям относятся поздние стадии онкологических заболеваний, тяжелые болезни сердца, легких, почек и печени, дегенеративные поражения нервной системы, последствия инсультов и травм, деменция и редкие заболевания.

Такая помощь направлена на облегчение симптомов и улучшение качества жизни. Пациенты могут получать обезболивающие препараты, специализированное питание, психологическую поддержку и медицинские изделия для использования дома. При необходимости предусмотрена госпитализация в паллиативное отделение, а если человек не может самостоятельно посещать врачей, ему может помочь выездная патронажная служба.

Решение о необходимости паллиативной помощи принимает врачебная комиссия медицинской организации, где пациент проходит лечение или наблюдение. После одобрения пациент вносится в специальный регистр.

Как пояснила главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Ушканенко, специалисты помогают подбирать обезболивание и другую терапию, контролировать тяжелые симптомы, а также обучают родственников уходу за пациентом.

Паллиативная помощь не означает прекращения лечения. Ее задача — облегчить состояние человека и поддержать качество его жизни. Оформление документов занимает несколько дней. Начать можно с обращения на круглосуточную горячую линию по номеру 8 (498) 683-83-83.