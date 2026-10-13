Первый матч Школьной лиги по волейболу прошел в Подольске

В Подольске стартовали матчи по волейболу в рамках школьной лиги. Участие в соревнованиях принимают 27 команд из разных школ округа, которые поборются за звание лучшей.

Игры группового этапа будут идти до февраля, затем начнется плей-офф, где определят сильнейшие команды среди юношей и девушек. После этого, в марте, стартуют региональные этапы, на которых лучшие команды Подольска будут представлять округ.

Месяц назад состоялась жеребьевка среди школ, в ходе которой все образовательные учреждения поделили на 4 группы. В трех из них по 7 команд, еще в одной — шесть. По регламенту участвуют игроки 2012 года рождения и старше, в заявке 14 человек.

Единая школьная лига — проект губернатора Московской области. Его основная цель — создание нового стандарта школьных соревнований и крупнейшего школьного спортивного сообщества.