Школьники из Богородского округа стали призерами на туристском слете в Пензе

Команда Центра образования для детей и взрослых Богородского округа достойно представила Московскую область на туристском слете учащихся Союзного государства. Соревнования проходили с 14 по 19 октября в Пензе.

В масштабном мероприятии, организованном при поддержке губернатора Пензенской области, приняли участие 511 юных спортсменов из 37 регионов России и Республики Беларусь. Слет прошел на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Меридиан» и был направлен на укрепление дружеских связей между школьниками двух стран, развитие сотрудничества и популяризацию здорового образа жизни.

Под руководством педагогов Людмилы Бауриной и Галины Майсак школьники из Богородского округа показали высокий уровень подготовки. В конкурсе туристских газет команда заняла второе место, а также завоевала третьи места в конкурсах песен и представления команд.

Программа слета включала соревнования по спортивному ориентированию, пешеходным дистанциям и контрольно-туристскому маршруту. Помимо спортивной части, ребята участвовали в краеведческих конкурсах, творческих вечерах и профориентационном интенсиве «Школа безопасности — школа жизни».

Успех юных туристов из Богородского округа подтверждает высокий уровень подготовки в округе и вносит вклад в развитие детско-юношеского туризма в Подмосковье. Участие подмосковной команды было организовано при поддержке Министерства образования Московской области.